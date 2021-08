- Como a los caviares no les ligó reemplazar en el premierato a Bellido con su “Operación Eguiguren” y apartar así a Cerrón del poder, al día siguiente nomás de la ratificación de la confianza comenzaron los allanamientos de la fiscalía a Perú Libre para aniquilarles. No digo que Cerrón y su banda de Perú Libre sean inocentes. ¡Para nada! Pero todos sabemos cómo mandan los caviares en el aparato de justicia. A comprar canchita y mirar esta guerra caviares-Cerrón, que me imagino que el “Lenin andino” contraatacará a la caviarada. Ya se imaginan qué ONG y qué periodista (el más poderoso de todos. Ni el abogado Ugaz tuvo tanto poder en su momento) están detrás de esta letal embestida legal contra Cerrón.

- Regresaron en la dirección del IPEN a Modesto Montoya, una pobre recompensa para haberse desprestigiado así con ese apoyo inefable a Castillo/Cerrón. A sus 72 añitos, Modesto ya está para ser jubilado y no para un puesto ejecutivo.

- Esta política incondicional de Verónika Mendoza con Castillo, Cerrón y Bellido le va a pasar factura, porque su electorado es feminista, obsesionado con el tema gay, capitalino y más sofisticado frente a estos pitecantropus con los que esta se ha aliado. Una cosa es ser servil con Nadine (como la nunca investigada secretaria de la libreta) y otra con Bellido. Eso no le van a perdonar votantes izquierdistas tipo Tatiana Astengo, el “Jacinto Díaz” anglo, Renato Cisneros, Mariana de Althaus, Claudia Cisneros, Alexandra Ames, David Rivera o Eduardo Adrianzén. Además, ya Mendoza suma dos derrotas presidenciales seguidas. Así que me imagino que Marisa Glave o Indira Huilca deben estar felices y calentando para ocupar el liderato de esa facción de izquierda que pronto Mendoza perderá. Huilca tiene más posibilidades de suceder a la Mendoza, porque la caucásica Glave es más una candidata para Chile o Uruguay que para el Perú.

Cecilia Valenzuela entrevistó al exlegislador de izquierda quien opinó que el uso del quechua por parte del premier Bellido fue una estrategia de “victimización”.