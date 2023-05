[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Gavin, eres un embajador y no un activista...”

-¿Se fijaron en los términos que han inventado los caviares y que nuestra prensa ingenua recoge cándidamente? A la lucha contra el terrorismo le llaman “conflicto armado interno”. Una revuelta, bloqueo o disturbio es “un conflicto social”. Las lamentables muertes de unos manifestantes son “ejecuciones extrajudiciales” dentro de “una masacre”. Como bien anotó George Orwell en 1984, la izquierda inventa un nuevo lenguaje para dominar las mentes. -Nos visita nada menos que el canciller japonés, el más importante personaje internacional que llega a Lima tras la caída de Castillo, y eso apenas significa unas líneas escondidas en nuestra prensa. Pero también eso revela la colosal ineptitud comunicacional del gobierno. -Este domingo, Chile elige a los 50 representantes que decidirán finalmente cómo será su nueva Constitución, pues ellos revisarán el anteproyecto elaborado por expertos. Todo apunta a una severa derrota de Boric y la izquierda. ¡Ojalá! -Ojo que estos temblores bancarios en EE.UU. aún no han acabado, pues varias entidades regionales aún están movidas. -Florida no deja de sorprender con sus medidas de sentido común: ayer una ley estableció que los baños públicos se usan solo en base a tu sexo natural y no a tu supuesta “identidad de género”. Eso es lo cuerdo.

PD: El embajador británico en Perú, Gavin Cook, debería concentrarse en explicarnos qué ha pasado con la reconstrucción del norte que su país gestiona o en trabajar de verdad con la Cámara de Comercio Peruano-Británica, en lugar de colgar tantas fotitos laudatorias y demagogas en Twitter con caviares como Glatzer Tuesta (IDL) o Paola Ugaz, veteranos coleguitas de odios que generan mucho repudio entre quienes no somos izquierdistas. Cook parecía una mejora respecto a su insufrible figuretti antecesora Kate Harrison, pero ha resultado otro obsesionado con lo “políticamente correcto” y la agenda de género. Cook, usted es un embajador y no un activista pontificador. Cíñase a su cargo y no genere rechazos gratuitos.