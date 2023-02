-¿Cómo es posible que el cabecilla Félix Suasaca de los revoltosos puneños no solo siga impunemente lanzando sus mensajes violentistas sino que ahora abogue por el separatismo? Este tipo y nueve cabecillas más están absolutamente identificados por la Policía. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Tanto miedo tienen? Y estos revoltosos puneños deberían informarse mejor antes de soltar ese disparate de que son una región rica a la que Lima y el resto vampiriza: Puno no llega a representar el 3% del PBI peruano. Solo tiene una riqueza interesante (la mina de estaño San Rafael) y la región recibe del resto del país más de lo que aporta. Se separan, les ponemos visado y aranceles y serían más pobres que Haití.

-El reputado economista español Ricardo Lago nos advirtió del despilfarro que iba a ser la refinería de Talara y no se le hizo caso. Hoy Lago lo hace con el gasoducto al sur, que va a resultar otro inútil y corrupto elefante blanco, por miles de millones de dólares.

-A todos esos que festejan esa representación folclórica en el reciente Carnaval de Ayacucho –donde se pegaba y satanizaba a la Policía, al gobierno y a Lima– les preguntaría qué opinarían si los limeños hiciésemos lo mismo al revés: una danza donde se les agarrase a chicotazos a los revoltosos ayacuchanos y con la misma carga de odio. ¡Allí sí que chillarían!

-¿Por qué Amnistía Internacional es tan activa en Perú y tan pasiva con la represión en Bolivia contra Santa Cruz y sus líderes? ¿La mexicana Erika Guevara podría contestar eso?

-Tanto lloriqueo de la caviarada por los cambios en la Sunedu ya me es muy sospechoso. Conociendo a la caviarada, tanto berrinche debe ser más por alguna pérdida de poder e ingresos antes que por una genuina preocupación por el nivel académico de las universidades. Es cierto que al otro lado tenemos “universidades” de chiste, que son más que todo cajas de ganar dinero y regalonas de cartones vacíos. Pero eso no me deja de pensar que la caviarada patalea por sinecuras.