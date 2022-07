[Opinión] Aldo Mariátegui: Gareca como Didí y Barotti

-No entiendo cómo alguien puede negar este calentamiento de la Tierra por el cambio climático con Londres a 39 grados y todos aquí en la península ibérica cocinándonos a 40 grados. Espero que ya se entienda de una vez por todas lo grave de la situación antes de que el proceso ya no se pueda detener y se vuelva irreversible. Ojalá se descubra cuanto antes cómo eliminar, almacenar o solidificar de manera barata y eficaz al CO2 y al metano (que es mucho peor). Por lo pronto, me parece bastante lógica esa idea de pintar todas las ciudades de blanco, incluyendo a las pistas, para reflejar la luz solar. Y urge que países que consumen y/o producen mucho carbón como combustible –China, India y USA– dejen de envenenar al planeta con esa ponzoña. Ya no estamos en la época de la Revolución Industrial para aún seguir usando a ese combustible tan “sucio” cuando ya existen muchos productos alternos. Deberíamos todos boicotear al carbón.

-Estos caviares son unos maestros en recolocarse en puestazos públicos internacionales tras su paso por el poder y ganarse unos sueldazos sin impuestos: la Bachelet dejó Chile para ser una muy bien remunerada “Comisionada de DD.HH.”. Y claro, viene a Lima (presumiblemente por gestión del embajador peruano ante la ONU Manuel Rodríguez Cuadros, caviar maestro de la intriga) y una de las primeras personas con quien se toma una foto oficial es con la coleguita rojicaviar y corresponsal de ABC Paola Ugaz, como si esta fuera una gran víctima de los DD.HH. por sus líos judiciales con los sodálites. Debe haber un millón de personas en el Perú con problemas peores.

-Como Didí tras el Mundial de México 70 (aunque los puñetazos con La Torre fueron escandalosos) o Lajos Barotti después de “la Gira de los Tres Continentes” en 1972 (el húngaro pagó el pato por las derrotas y porque un jugador se robó un cassette de música en una tienda de Holanda), Gareca debió permanecer como DT de la selección. Nunca aprendemos...