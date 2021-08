Los estereotipos regionales abundan en España: el catalán es tacaño, el madrileño arrogante, el andaluz pícaro, el vasco rudo y el gallego astuto. El gallego dictador Franco encajaba perfecto en su tópico. Y era muy conocedor de lo militar: fue el general más joven de Europa y ganó una guerra civil. Traigo esto a cuento porque esta última debacle yanqui en Afganistán actualiza una carta de Franco a Johnson cuando este le pidió respaldo bélico en Vietnam. Copio párrafos para que aprecien la sapiencia de este viejo zorro y cómo en Afganistán se han repetido los errores de Vietnam, solo que en lugar de selvas inhóspitas y fanáticos campesinos comunistas tuvieron montañas escarpadas y fanáticos campesinos religiosos. Son dos pueblos secularmente belicosos y xenófobos, que ya habían derrotado antes a otros imperios:

Mi querido Presidente Johnson: (…) Mi experiencia militar y política me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os veis empeñados: la guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos, que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores; las más potentes armas pierden su eficacia ante la atomización de los objetivos; no existen puntos vitales que destruir para que la guerra termine; las comunicaciones se poseen en precario y su custodia exige cuantiosas fuerzas. Con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla constituye una aventura sin límites (…) y aun suponiendo que pueda llegar a quebrantarse la fortaleza del Vietcong, subsistirá por mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas, que impondrá la ocupación prolongada del país en que siempre seréis extranjeros. Los resultados, como veis, no parecen estar en relación con los sacrificios (…) Las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que fueran (…).

VIDEO RECOMENDADO

Hoy juramenta nuevo canciller.