-Ayer su esposa acusó al exmagistrado del TC Eloy Espinoza Saldaña de maltratador... Antes se probó que no tenía el doctorado bonaerense que alegaba y la PUCP le encontró un plagio. ¡Qué tipo! Otro del que les advertí mucho hace años y no me hicieron caso. Lo conozco desde la universidad y sé la clase de individuo que es. Solo falta que su amigo César San Martín (CSM) lo patrocine para vocal supremo, como tanto se rumorea.

-Curiosa esa revelación reciente de PPK respecto a que la Confiep le “vendió” a Vizcarra para la vicepresidencia... ¿Quién de la Confiep de entonces fue el padrino de Vizcarra? Y tiene razón PPK cuando sostiene que Merino fue un presidente legítimo que fue traído abajo por Vizcarra y sus simpatizantes (caviarada, “tontos útiles”, etc). Nadie se come el cuento de que los revoltosos actuaron por “civismo”, esa imbecilidad que repetían como papagayos el 90% de los medios y coleguitas limeños, que hoy se asustan de la violencia callejera después de que ellos la validaron contra Merino.

-Leo ayer al superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, quejarse en un diario de… ¡la Sunedu actual! Si no le gusta la institución donde trabaja, pues que renuncie. ¿O tanto le cuesta dejar el sueldo?

-Carlos Fonseca fue por años un productor ultracaviar de Canal N, la mano derecha de la Ospina. Veo que lo acaban de nombrar en la gerencia de radio de RTP. Aparte de que molesta que estos caviares presupuestívoros vivan de nuestros impuestos, lo preocupante es la programación caviaraza que hará Fonseca. Con decirles nomás que su tesis en la PUCP (¿dónde más?) versó sobre ese colectivo de odio llamado “No a Keiko”, que lideraba Eliana Carlín, otra caviar que suele trabajar para el sector público, y un tal Gianfranco Navarro, un caviar que trabajaba para Yanacocha.

PD: Si tanto le gusta perorar sobre desigualdad a la periodista Jacqueline Cárdenas de La República, pues que se escriba otro artículo donde compare sus ingresos y patrimonio con los de su jefe Mohme. ¡Jua,jua,jua!