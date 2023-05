-¿Por qué a nuestras autoridades legales les gusta hacer el ridículo? Pedro Castillo es culpable de intentar un golpe de Estado (y varias cosas más), pero que la Procuraduría le exija una reparación civil de S/67 millones a él y los otros cuatro payasos de ese “putsch” fallido es hasta estúpido. Es tan tragicómico como la Fiscalía pidiendo 35 años de cárcel para PPK o 26 años para Nadine Heredia. ¿O que el chofer y la secretaria de PPK constituyen una “organización criminal”? ¿Qué les pasa? ¿No tienen sentido común?

-Este Congreso es una calamidad y poco me importa que El Comercio (EC) le haya declarado la guerra con portadas tremebundas como las de ayer porque de verdad sí despilfarran el dinero público, pero esa nota dominguera de Martín Hidalgo en la que compara soles de 1992 con soles del año 2023 para acusar un crecimiento desmesurado del presupuesto congresal es de un ignorante y no es digna del Decano. Lo que debió hacer Hidalgo es deflactar (o sea, descontar la inflación) para recién poder comparar ambos montos. O usar los porcentajes respecto al PBI o a los presupuestos de la Nación de esos años que se destinaron a esos dos Congresos (y hecho ese cálculo, el Congreso de 1992 era mucho más caro -unas cuatro veces más en PBI y tres veces más en cuanto al Presupuesto- en ambos casos respecto al actual). ¿O no lo hizo por ignorante y fue por mala intención? ¿No tiene sentido común?

-Espero que no tengamos una fea sorpresa en julio y esa coalición de rojos con acciopopulistas y otros parias más termine imponiendo a un nuevo presidente del Congreso que sea zurdo. Cuidado…

-Espero que todos esos “artistas” rojimios que hicieron campaña por el “NO” durante la revocatoria contra Villarán no hayan recibido un solo centavo, porque ya los brasileños acaban de recontra confirmar la coima y les pueden acusar hasta de lavado de activos por ser plata sucia, tal como están las cosas de irracionales.

-Ese Salas Arenas inscribió al partido de Vizcarra. Sin comentarios…