-Me acabo de enterar que la caviarada ha logrado que se capacite sobre “enfoque de género” al millón y medio de empleados públicos que tenemos. Así, con esta estupidez del “enfoque de género”, estos cazurros se han creado miles y jugosos empleos artificiales e innecesarios como consultores y ONG, pagados por el presupuesto estatal. ¿Se imaginan la cantidad de charlas, capacitaciones, impresión de manuales, talleres, diplomados, etcétera, que van a dar?

Estos vivos cogen el cuento caviar de moda para hacer negocio a costa de nuestros impuestos y de paso caviarizan la mente de toda esta gente con su agenda ideológica. Lo más trágico es que leo que Confiep, Perú Cámaras, la Sociedad de Minería, varias mineras (Antamina, Yanacocha, Cerro Verde, etcétera) y otros han firmado un acuerdo con la caviarada y el Estado para implementar la agenda caviar. ¡Más idiotas no pueden ser nuestros empresarios!

Este miércoles 23 comienza el primer taller de estos con casi 16 mil empleados públicos, financiado por Servir y el Ministerio de la Mujer. Son tan opacos que no he podido hallar en la web cuánto va a costar y quién lo va a dar. ¡Hay que cortar este festín! El país está en recesión y no está el Estado para dilapidar el dinero en pelotudeces que solo sirven para alimentar a estos parásitos caviares. Espero que el Congreso tome cartas en el asunto y bloquee esta sinvergüenzada.

-¡Qué bruto es este melifluo Renato Cisneros! Ayer le respondió a Correo que adquirió la nacionalidad española con base en “una decisión puramente pragmática para poder movilizarte por Europa sin tantos trámites”.

Esa respuesta tan poco diplomática y burda es muy insultante para los españoles que generosamente lo han acogido. Por eso ya escuchas a muchos de ellos pedir, con razón, que ya no se otorguen más nacionalizaciones porque se la dan a mercenarios que no sienten nada por España. ¡Así lo piense no debió decirlo! A gente que habla así le deberían quitar el pasaporte por ingratos, agraviantes y desatinados.