[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Este peso argentino rumbo a la extinción”.

Aceleradamente, el peso argentino va rumbo a su extinción: ya el dólar acaba de sobrepasar los 1000 pesos, cuando hace un año andaba por lo 290. Es la misma población argentina la que está dejando de lado —una vez más en su historia— a una moneda demolida por el peronismo a base de inflación y devaluación. A estas alturas, ya sí creo que no hay más solución en Argentina que la dolarización, pues hace décadas que los argentinos nos han demostrado con creces que son incapaces de evitar deshacer cualquier signo monetario propio. A este alcohólico hay que quitarle para siempre los tragos de la inflación y la devaluación. Es cierto que van a perder la palanca monetaria para manejar su economía y capear shocks externos. Es cierto que quedarán a merced de la política monetaria gringa. Es cierto que no tendrán prestamista de último recurso a quien acudir cuando les falte liquidez (no creo que la FED yanqui acepte nunca ese rol, aunque les sería “peanuts” asumirlo). Es cierto que deberán mantener una política fiscal muy disciplinada. Es cierto que a lo mejor aparecen otra vez las cuasimonedas (como el patacón). Es cierto que Argentina se volverá un país caro para exportar. Y no sé de dónde van a sacar la masa monetaria en dólares necesaria para desterrar al peso de su economía, aunque para esta tarea ayudará mucho que los argentinos tengan al 10% de los dólares del planeta en sus cuentas bancarias en el exterior. Pero Ecuador, El Salvador y Panamá están felices con su dolarización y sospecho que los argentinos (aunque sea una economía mucho más grande que estas tres juntas) lo serán en el futuro de adoptar al dólar como su moneda. ¿Acaso los españoles, griegos e italianos no lo están con el euro —en lugar de las inestables pesetas, dracmas y liras— que, en buena cuenta, viene a ser el antiguo marco alemán? Como dato curioso, hubo un momento en 1998 que el MEF estuvo estudiando seriamente adoptar al dólar como moneda del Perú ante la crisis mundial.

