[Opinión] Aldo Mariátegui: ¡Esta segunda vuelta le apesta al 65%!

- Tal como lo reveló Datum ayer, nada menos que un 65% de consultados percibe un olor a fraude en esta segunda vuelta. Lo más curioso es que un 50% de votantes de Castillo creen eso, con un 75% en el sector E (¡el más castillista!) y un 73% en la zona Centro (la patria chica de Cerrón), lo cual probablemente indica que han percibido harto chanchullo (o que no han entendido la pregunta…). En mujeres y jóvenes, solo un bajo promedio de 23% cree que no hay indicios de fraude. ¿Qué dirán los rojos y caviares ahora de esta suspicacia? ¿Que es culpa de Willax? Es más, un 51% desea entre que se revisen TODAS las actas impugnadas o registradas (35%) o que haya nuevas elecciones (16%).Y, claro, la mayoría ya no cree que el JNE (51%) o que la ONPE (49%) sean imparciales. ¿Los corresponsales de medios extranjeros sacarán esta encuesta en sus despachos? ¿Jacqueline Fowks en El País? ¿Paola Ugaz en ABC? Por lo menos, ya apareció en Efe (y eso que el corresponsal Fernando Gimeno es rojazo).

-Inquietante la entrevista al consultor Arturo Arriarán en Cuarto poder este domingo, donde este sustentó una hipótesis de fraude electoral bastante sólida. Sorprende tan poco rebote posterior en los medios.

-En el JNE solo hay un magistrado (Arce) que está interesado en que este ente procese unas elecciones inmaculadas. El presidente Salas Arenas y esos otros dos pobres hombrecitos que son sus satélites allí solo quieren cerrar como sea la segunda vuelta.

-Que el cordial y afable opinólogo caviar Gustavo Rodríguez mande un semestre a Caracas y otro a La Habana a esa hija suya que fue personera de Perú Libre, junto a las otras dos que votaron por Mendoza. ¡Cuando regresen desengañadas, podrá escribir con aún más orgullo de ellas!

PD.: Reitero, ahora sí creo que el mariscal Andrés de Santa Cruz fue –por muy lejos– el mejor de nuestros gobernantes. ¡La vio clarita!