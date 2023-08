-Tenía que estar la PUCP metida en esta vergonzosa capacitación masiva en enfoque de género que se pretende aplicar a todos los funcionarios públicos. Ayer nada menos que la ultracaviar Rocío Villanueva, decana de la facultad de Derecho de la PUCP, rompió fuegos ante los funcionarios de los organismos autónomos con el palabrero tema “Enfoque de género para la toma de decisiones en la administración pública” y con la ministra Tolentino (Mujer) sentadita al lado. ¿Cuánto costó esta payasada “progre”, tanto en términos de contratación como en las desperdiciadas dos horas-hombre (8:30 a.m. - 10:30 a.m.) de estos funcionarios? Tolentino debería ser interpelada y censurada en el Congreso por impulsar este absurdo circo costoso. -El psicópata de Antauro Humala ya está por inscribir a su partido “Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Otros (ANTAURO)” y el Pleno del Congreso aún no vota la prohibición de que los sentenciados por homicidio puedan postular a la Presidencia. Ojo a eso… -La izquierda peruana se ha quedado calladita ante la debacle de sus colegas en Ecuador: el grupo izquierdista-indigenista Pachacutik ha caído de 27 a 5 escaños y la votación presidencial de su líder Yaku Pérez se ha evaporado de 19% a 4%. Muy probablemente, Verónika Mendoza o Perú Libre tendrían una evolución electoral similar de darse ahora mismo elecciones en Perú. Donde sí ha habido euforia ha sido en la caviarada peruana con el también caviar Arévalo en Guatemala. Pero esta versión bastante mejorada de nuestro seudodandy intelectualoide de Sagasti no tiene mayoría parlamentaria, la derecha allá es bastante ruda (no es la peruana), y Guatemala es un país tan o más difícil que el Perú para gobernar. Para variar, tampoco las encuestadoras vieron venir a Noboa para su segundo puesto en Ecuador, como les pasó antes en España con el subidón de Pedro Sánchez y en las primeras vueltas de Guatemala y Argentina con Arévalo y Milei. ¿A qué se deberá este fenómeno?

