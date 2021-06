- ¿Cómo es posible que desde el Ministerio Público le hayan filtrado todos los movimientos bancarios de Keiko a un semanario? Así como en el adulterio no se debe culpar al tercero sino a la pareja traidora, aquí no es culpa del medio, sino del filtrador. No debe existir mayor privacidad personal que la financiera, que merece la mayor de las reservas en las investigaciones. Esto amerita una sanción drástica. El Estado (y el más posible candidato a culpable aquí es cierto fiscal atrabiliario) no puede estar perforando así la información confidencial de los ciudadanos, que es sagrada. ¿Son funcionarios pagados por los contribuyentes o un ejército de ocupación contra estos? ¿Dónde estamos, Zoraida Ávalos? Esto es el colmo.

- Ese elogio caluroso de AAR en LR a esa flojísima columna, publicada hace poco en EC, del titular de Confiep, Óscar Caipo, me hace sospechar que a Caipo le han asesorado sus patas de Apoyo en su redacción o el mismo AAR o algún otro consultor o periodista cercano a estos.

- Es una vergüenza cómo María Elena Portocarrero se haya entornillado hace más de un año en el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Por eso no tienen representante en el JNE, algo que deberían subsanar ya. ¿Por qué necesariamente la tan discutible ONPE tiene que organizar las elecciones en el CAL? ¿Y porque un juez saboteó la victoria de Villa Stein? La decadencia de CAL, otrora una luz que guiaba al país en lo legal, es otro síntoma de la descomposición chicha que vive el Perú.

- Más de un ingenuo ha celebrado alborozado que Castillo haya manifestado que Velarde debería quedarse en el BCR. A leguas se ve que es una táctica. Estos al comienzo van a hacerse los que se portan bien para después meter el zarpazo, como hicieron Castro y Chávez en su momento. ¿Se acuerdan cómo Allende juró un “Estatuto de Garantías Democráticas” y después se lo pasó por el forro?