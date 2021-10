- Muy condenable el sabotaje callejero contra Sagasti en la presentación de su libro. Todos saben que no tengo ninguna simpatía por Sagasti: me parece el típico oenegero caviar, un pretencioso experto de pizarrón con poses huachafas de aristócrata viscontiano. Pero, como nuestro expresidente y como persona, no merece ese ataque. Ahora bien, jamás escuché a Sagasti (ni a La República ni a todos estos caviares ahora indignados por este ataque) condenar el cono lanzado a Tubino, el puñetazo al congresista Burga o el asedio a la casa de Beto Ortiz. ¡Más bien, celebraban esos actos, tal como varios coleguitas! ¿O no se acuerda cómo “Letrina” sacaba los memes del cono en su web (“¡Acá te dejamos esta galería que estamos seguros te sacará una sonrisa!”, ponía allí algún miserable), cómo algunos coleguitas aplaudían al matón cobarde que le pegó a Burga o cómo OJO tildaba de “plantón” al hostigamiento a Beto? Y recuerdo cómo años atrás los caviares agredieron a Althaus a la salida del canal o cómo sistemáticamente tiraban bolsas de basura en la casa de la entonces congresista Martha Chávez. La caviarada y la izquierda chillan cuando les tocan, pero aplauden o se quedan calladitos cuando lo mismo sucede con otros.

- Ayer el medio español OK Diario publicó una confesión del recientemente detenido general venezolano ‘Pollo’ Carbajal, donde este dice que Chávez financió a Ollanta Humala, algo que aquí se denunció en su momento, pero a gran parte del digno pueblo peruano (y a la izquierda local) le importó un pito que otro país se meta así en sus elecciones (seguramente la reacción habría sido distinta de haber sido chilenos). Me es curiosamente un trago amargo confirmar que tuve razón en esos momentos (como cuando también advertí que Brasil estaba tras la campaña de Humala en 2016) y que pocos hicieron caso. Es verdad: tienen lo que se merecen.

