- Por la diferencia de horas, estas líneas las escribo sin saber los audios nucleares que se supone van a salir esta noche en la TV peruana. Espero fervorosamente que estas revelaciones impulsen el proceso de vacancia para reemplazar pronto a estos rojos primitivos que están destrozando al país y así vayamos a la salida más cuerda, que son unas nuevas elecciones, en un ambiente de mucho mayor normalidad que los últimos sufragios que tuvimos (aunque para eso Salas Arenas y sus dos compinches no podrían estar en el JNE, ni el tan cuestionado Corvetto en la ONPE). Da la impresión de que la misma izquierda mendocista ya desahució a Castillo por estar tan “quemado” y ser tan inútil y que, junto a la caviarada (Mohme, Siomi, IDL, el Partido Morado, García Sayán, la gente de la PUCP) pretenden capturar el poder con una Dina Boluarte de sucesora, para lo que han estado haciendo de todo en las últimas horas. ¿Para qué si no fue Sagasti a Palacio el sábado? ¡Fuera caviares presupuestívoros e intrigantes! Esta vacancia es la última oportunidad para salvar al Perú de esta costra de izquierdistas y caviares de una vez por todas, que están por terminar de hacerle daños difícilmente reversibles a nuestro aparato económico. No resulta y será game-over; el país acabará peor que Venezuela. No digan después que no se les advirtió.

- ¿Cuba nos envía de embajador a un conocido agente de Inteligencia, a un experto, junto a su mujer, en agitación y sabotaje político y el canciller Maúrtua le otorga el plácet diplomático sin problemas? Y el Perú se va a gastar más de US$ 7 mil para que Maúrtua se vaya esta semana a Roma a inaugurar un pesebre huancavelicano... ¿Maúrtua está loco? Aparte del pasearse a costa de los contribuyentes, me imagino que lo que este quiere es alejarse de toda la batahola política local. ¿Para eso Francke quiere subir impuestos, para despilfarrar así?