No solamente la aprobación de la izquierda en el gobierno cae aceleradamente en nuestro Perú; en Chile ya Boric registra un 50% o poco más de desaprobación (en todos los sondeos) y este señor recién ha asumido en marzo pasado… ¡Solo estamos en abril! Según la encuesta que se mire, su aprobación oscila entre el 28% y el 40%. También la futura aprobación plebiscitaria de la nueva Constitución ya ha entrado en números rojos, pues el 37% votaría no contra un 32% que le daría luz verde. Esto último es aún más entendible, pues el borrador de esta nueva Carta Magna sureña es un desastre que acaba con el Senado (que funcionaba muy bien allá), crea administraciones de justicia separadas por etnias e incluso podría ocasionar separatismos en el país con eso del plurinacionalismo (en el sur con los cada vez más insurrectos mapuches, que tienen bandera propia y llaman “Walmapu” a su pretendida “nación”, y posiblemente en la lejana isla de Pascua con los nativos. La población allí no llega a las 8 mil personas. Es curioso, pero Chile tiene así un territorio en Oceanía).

Lo mejor de todo es que quien se está despintando aceleradamente es Izkia Siches, una médico roja que era la estrella de la zurda chilena desde la pandemia y que ha asumido la ingrata cartera de Interior. El ex candidato presidencial Kast ha descrito acertadamente al gobierno chileno como de “practicantes”, pues en realidad la mayoría son unos activistas neohippies de izquierda romántica y callejera con muy poca experiencia de gestión, tal como en la misma convención constituyente escasean los expertos constitucionalistas y sobran los improvisados.

Y claro, la inflación también supone allá un desgaste implacable. Chile estuvo acostumbrado a una inflación muy baja desde hace muchos años (por el monetarismo estricto de Pinochet y sus maravillosos Chicago-Boys) y el fenómeno les tiene muy inquietos ahora.