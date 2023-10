O Dina Boluarte está desesperada por sentir reconocimiento internacional o ya le gustaron las pompas y mieles de los viajes oficiales (para alguien que hace pocos años era una “doña nadie” eso es muy importante) o pensará que salir al exterior provocará que suba su aprobación o todas las anteriores juntas. ¿Viajar a Roma para una foto con Bergoglio le es tan buen negocio? No por el lado de la derecha peruana, que no aprecia mucho a este papa zurdo (y el cardenal Barreto y otros curas izquierdistas peruanos no tienen idea cómo han alejado a mucha grey local con su politiquería). Tampoco por el lado de la izquierda, cuya obsesión con los manifestantes abatidos o su ira aún por la caída de Castillo generan que Boluarte les sea irredimible. Pero el pueblo peruano es muy católico (por lo menos de boca para afuera) y una fotito con el papa nunca debería caer mal, aunque Francisco no sea tan carismático como Juan Pablo II, que movió masas inmensas en el Perú cuando nos visitó en los 80. Pero que esa visita haga subir a Boluarte en las encuestas está en veremos, más aún si Bergoglio la recibe con mala cara (como a Macri) o la amonesta públicamente por los muertos. ¡Ahí sí que la visita sería más bien un bumerán!

PD: Recomiendo El deportado, el libro que Federico Prieto Celi presentó ayer (bis). Es sobre Eudocio Ravines, uno de los personajes más fascinantes de nuestra política, que de agente ruso pasó a la CIA y fue uno de los periodistas más importantes por décadas. Velasco lo deportó y le quitó la nacionalidad. Murió a los 81 años, atropellado en México cuando estaba por regresar al Perú en 1979, posiblemente por órdenes de Fidel Castro. Su libro La gran estafa es de lectura obligatoria para cualquiera que le interesen los interiores de la historia política peruana. Prieto Celi es un veterano periodista que es ameno y documentado. Su libro Así se hizo el Perú es un magnífico retrato de gran parte del siglo XX político peruano. También imprescindible.

