-Acuña erró en sus definiciones sobre la situación de varios partidos respecto al gobierno. En realidad, todo es más doméstico: Acuña es el huachimán. PM, SP y Podemos son los mayordomos. JPP es la señora de la casa. Y Perú Libre es la cocinera que acabó de amante maltratada.

-No voy a defender al Congreso, pero es estúpido que tenga ya 76% de desaprobación. El peruano promedio no entiende que no son ministros para resolver problemas ejecutivos, que el Parlamento es para parlar, que están allí justamente para hacer política, y que tampoco les vas a pagar el sueldo mínimo. Y que si son unos atorrantes mediocres, pues quienes les pusieron allí fueron ellos. Y que el peruano promedio se comportaría allí igualito a ellos. Y tampoco funciona hacer populismo regalón, pues el anterior Congreso lo hizo a raudales e igual acabó muy impopular.

-No creo que en política haya casualidades. Bastó con que se rumoreasen, en su momento, los nombres de los ministros Anahí Durand o Hernando Cevallos para sustituir a Mirtha Vásquez en el premierato y salieron al toque historias demoledoras contra ellos. Al margen de que sean ciertas y que ambos merecen irse a su casa, me está claro que esos datos se los está soltando alguien a la prensa. ¿Quién será? ¿Mirtha? ¿Cerrón? ¿La caviarada? ¿Esa ONG intrigante de siempre? Me está claro que desde la derecha no viene. Tus peores enemigos políticos están siempre en tu bando.

-Mucho me temo que este año va a ser signado por el dios bélico Marte. En Europa se habla de una inminente invasión rusa a Ucrania a fines de diciembre (¡me imagino que el coleguita Ángel Páez peleará por los rusos, como siempre!), China está cada vez más belicosa con Taiwán (país donde se fabrican la mayoría de chips del planeta) e Irán está a muy pocos meses de poder hacer una bomba atómica, lo que Israel y USA jamás permitirán. Como en el Apocalipsis, la Guerra seguiría a la Peste.

