[Opinión] Aldo Mariátegui: “El relativismo de Protágoras en Juliaca”.

Para que tengan una idea de la magnitud de lo que significó proporcionalmente el ataque al aeropuerto de Juliaca hagamos un ejercicio aproximado de su equivalencia en Lima. Juliaca tiene unos 300 mil habitantes (posiblemente sean más en una ciudad tan informal, pero es el número que más aparece en web y por eso lo usaremos. Esto es un ejercicio rápido y sin pretensión de mucho rigor, no una tesis).

Según la versión oficial, los manifestantes eran unos 9,000, de los cuales más de 2,000 de ellos atacaron el aeropuerto puneño. Nueve mil manifestantes vienen a ser como el 3% de la población de Juliaca. Asumamos, siempre para simplificar, que unos 3,000 de ellos atacaron el aeropuerto, lo que vendría a ser el 1% de la población juliaqueña. Proyectemos esas magnitudes a Lima-Callao, megaconglomerado urbano que ya tiene 11 millones de habitantes.

Entonces, es como que 330,000 personas (el 3% de Lima-Callao) hayan salido a manifestarse y que 110 mil de estos (el 1%) haya luego atacado al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Siendo realistas, veo casi imposible de que no hubiera habido muertos en una situación así en Lima, con las fuerzas del orden enfrentando a una agresiva masa descontrolada equivalente a esas proporciones (no estoy justificando muertes, por si acaso. Que eso quede claro). Y en Lima nos suena poco tres mil revoltosos, pero proporcionalmente para la mucho más pequeña Juliaca es un montón de gente en sus calles (y me pregunto cuántos uniformados tendrían al frente para detenerles). O sea, para Juliaca esa algarada fue proporcionalmente colosal respecto a su población.

Pero miren como todo siempre es tan relativo si se examina desde otra óptica radicalmente distinta: nueve mil manifestantes significan que solo el 3% de la población de Juliaca se involucró activamente en la marcha, lo que arroja que una aplastante mayoría (97% o 291 mil personas) no se hizo presente, por lo que entonces la participación local fue bastante minoritaria en números.