-¿Quién va a presidir el Congreso a partir del 28 de julio? Eso va a ser importantísimo, porque es muy posible que Castillo no salga del poder antes de esa fecha y Mohme, otros coleguitas y la caviarada han sido muy eficientes en demoler a Maricarmen Alva (con ayuda de ella) como recambio presidencial. ¿Podrá colocar la oposición a alguien con más “gravitas” y llegada a C-D y E que Alva?

-¿Por qué Castillo ha salido así de agresivo a defenderse de las acusaciones de plagio si era un tema que no estaba interesando tanto? Al acusar así a la prensa, lo que está motivando es que el tema escale más. ¿Es por torpe? ¿O se va a agarrar de ese punto de su comunicado donde desliza que no sería su texto original? Porque todo se observa poco defendible: el software ha detectado los plagios y no existen dos de los tres asesores de tesis (¡y, además, el tercero fue jurado!). Confieso que yo no le había prestado mucha atención al tema hasta ahora. Me parecía imposible que un inimputable mental como Castillo haga una tesis, alguien que ni siquiera aprobó los exámenes para ascender de profesor primario a secundario. Me parecía de risa presentar una tesis en una universidad tan mala como la Vallejo y encima en Tacabamba. Y conociendo a mis compatriotas, a los que les encanta la pendejada, me imaginaba que este asunto les importaría un bledo. En todo caso, me asombra que gente seria que trabaja o es cercana a Acuña, como Beatriz Merino y AAR, estén calladitos con el asunto.

-Me parece que tiene razón la congresista Echaíz cuando afirma que el proyecto de referéndum para cambiar la C-93 es en realidad un plebiscito. Es que un referéndum se da sobre normas ya aprobadas mientras que el plebiscito es para iniciativas que aún no son normas. Ergo, entonces la iniciativa oficialista no sería válida porque el plebiscito no está contemplado en nuestro ordenamiento, como sí el referéndum. Se lo dejo a los abogados.