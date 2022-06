Me imagino que ahora la caviarada, el IDL, los fiscales, la PUCP, Ramiro Llona, Tatiana Astengo, Renato Cisneros, Vargas Llosa, Cateriano, Sebastián Rubio, José Manuel Robles, Eduardo Adrianzén, Mónica Sánchez, Mohme, RMP, AAR, Juliana, Chincha, Mavila, Sol, etc. sostendrán que la culpa de la eliminación peruana ante Australia es de Keiko y la DBA. Por su parte, el rojerío (Cerrón, Indira, Verónika, Glave, Lescano, Sinesio, etc.) lo atribuirá a la C-93, el neoliberalismo y al no haber convocado a una Asamblea Constituyente. Y en el sur (Arequipa, Puno, Ayacucho, etc.…) le echarán la culpa a los limeños.

Tampoco esta debacle me sorprendió tanto: pertenezco a una generación en que todo ha sido o un “casi” o un desastre en el Perú. Nos eliminó Chile el 73, 85 y 97 cuando debimos clasificar fácilmente. Y casi eliminamos a Argentina en 1985. Casi la U y el Cristal ganan la Libertadores. Casi sacamos la medalla de oro de vóley en Seúl ante Japón. Casi el boxeador Romerito le ganó a ‘Bumbum’ Mancini. O si no catástrofes tras muchas ilusiones, como el 6-0 frente a Argentina en Argentina 78 o el 5-1 con Polonia en España 82. Y casi pareció que por fin íbamos a ser una democracia estable con una economía sólida hasta que todo se comenzó a estropear con la elección de Humala en el 2011 y se redondeó el suicidio de la derecha desde el 2016 (fina cortesía de Keiko) y la gestión pésima y odiadora de Vizcarra (fina cortesía de Maximiliano Aguiar). Es que este país es muy salitroso y tiene muy mal karma. Y seamos realistas: Gareca sacó petróleo del carbón. El equipo es muy mediocre: fue al Mundial pasado con las justas, eliminando a la modestísima Nueva Zelanda. Ayer no pudo repetirlo con la también modesta Australia (dos países de Oceanía a los que no les interesa nada el fútbol). Castillo debe estar temblando, porque la bronca y frustración se van a ir contra él. Velasco, Morales, FBT II y PPK tuvieron oxígeno por el fútbol. Castillo tendrá monóxido con esta debacle.

