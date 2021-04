El cobre no deja de subir de precio en los mercados internacionales y ayer estaba por los US$ 4,54 por libra, muy cerca del récord histórico de US$ 4,6 por libra de hace unos años atrás. La demanda china y su importancia en los coches eléctricos del futuro parecen garantizar que pronto se va a quebrar ese techo de US$ 4,6 por libra y que esos precios se van a sostener en buen tiempo, como ese superciclo minero que vivimos a finales de Toledo, durante García y al comienzo de Humala. Nunca me cansaré de repetir que el Perú vive, literalmente, de cobre.

Voy a explicar hasta para que me lo entienda un votante de Castillo, un rojo y un milennial “progre”. La minería significa el 60% de nuestras exportaciones. O sea, más de la mitad de lo que vendemos afuera son productos mineros. De eso, el 43 % es cobre. O sea, casi la mitad de lo que vendemos en metales es solo cobre. Del total de todas nuestras exportaciones de cualquier tipo, el cobre es un poco más de la cuarta parte. O sea, el cobre llena ¼ de nuestros bolsillos por ventas al exterior. Entonces, a más cobre producido y exportado, más dólares ingresan por su venta afuera a la economía peruana.

Eso significa tener bastantes dólares y más baratos para poder importar, o sea traer bienes de afuera. Eso significa, poniendo un ejemplo cercano al estómago, que el maíz amarillo duro para alimentar a nuestros pollos o el trigo para hacer nuestros panes nos salgan más baratos.

Chile es el primer exportador mundial de cobre. Perú el segundo. Pero Chile tiene minas viejas, mientras que Perú tiene seis megaproyectos nuevos para desarrollar (Tía María, Conga, Galeno, Michiquillay, Cañariano y La Granja), con lo que le empataríamos el primer lugar a Chile. Pero gracias a Marco Arana, la izquierda y las ONGs esos proyectos están tirados. Y si eligen a Pedro Castillo JAMÁS se desarrollarán. ¿Entendieron o vuelvo a repetir?

VIDEO RECOMENDADO

Este viernes inicia vacunación a mayores de 70 años