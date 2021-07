[Opinión] Aldo Mariátegui: El fin del castrismo ahora nos sería perfecto

Es impresionante cómo el COVID-19 ha remecido políticamente tanto a todos que hasta la longeva dictadura cubana trastabilla. A un modelo comunista empobrecedor y represivo se le ha sumado esta crisis sanitaria (lo del sistema de salud extraordinario era otra mentira), sequía turística, menos remesas gringas, una fuerte devaluación del peso cubano al unirse las tasas, una desastrosa zafra azucarera (solo el 66%), el fin de petróleo venezolano regalado y un endurecimiento de las sanciones gringas desde enero pasado al Trump declararles “país patrocinador de terrorismo”. Desde el durísimo “Periodo Especial”, cuando se acabó el subsidio ruso en los 90 y el PBI se contrajo un tercio, que Cuba no está tan golpeada. Ese calvario acabó desde 1999 por el subsidio venezolano, pero ahora La Habana no tiene a quien parasitar y ha perdido un tiempo irrecuperable para optar a fondo por el modelo chino/vietnamita de liberalización económica para sobrevivir.Pero, para que esta rebelión callejera pueda tumbarse al régimen, es menester que el sector más lúcido de las FF.AA. y del Partido Comunista se convenzan de que ellos necesitan dirigir una transición de la que podrían salir impunes (como Rumania en 1989). Ojo que Cuba ahora está más dominado por sus FF.AA. que por el PC, pues los militares controlan toda la economía a través del holding GAESA. Fidel ya no está para dominarlos y su hermano Raúl (90 años) estaba ya de salida. Por eso es muy posible que veamos pronto el relevo de Díaz Canel para aplacar a la población. A USA le pilla sin Brian Nichols ratificado aún como encargado hemisférico, con pánico a otra migración colosal a Florida y con un Miami hasta militarmente vulnerable. Cuba distraerá mucho ahora a Washington frente al resto de LatAm. ¡Con el comunismo ad portas de asumir en Perú, sería providencial para nosotros una caída del comunismo cubano!