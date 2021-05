-Gracias a aquellos que piensan votar por un comunista senderoide que espanta a los capitales, el BCR ha tenido que quemar cerca de US$1,400 millones en abril para evitar que el dólar se dispare más allá de los S/3.84 a los que llegó. Es más, un investigador de la U. del Pacífico calculó que habría alcanzado los S/4.70 tras la publicación de esa primera encuesta que le daba tanta ventaja a Castillo si el BCR no sale a vender reservas como loco para mantener la oferta. ¿Notaron ya cómo subió el precio del pollo? Lógico, si esta ave come maíz amarillo duro importado, tiene ahora que ser más caro. Y pronto le seguirán el pan y los fideos por el trigo importado. A ver si alguien les explica a los sectores C y D, que están tan entusiasmados con ese falso rondero y maestro de licencia eterna que están votando contra sus propios estómagos. Pero más alucinante es ese 11% de A y 29% de B que votan por Castillo, según Ipsos. Los del sector A tienen siempre el dinero y conexiones para mandarse mudar, pero los B no (y menos los C). Hasta como refugiados van a tener problemas, pues ningún país quiere más gente después de los 6.5 millones de venezolanos que han inundado Latinoamérica, además de que la situación en todos es mala por el COVID. USA no va a recibir a los peruanos que huyan del comunismo (Miami revienta de venezolanos) y la situación del empleo en España e Italia, los países europeos a los que suelen ir los peruanos, es desastrosa.

-Las marchas contra Merino no contagiaban la peste, según Tuesta, el dueño de Canal 4 y Canal N, y el caricaturista Edery de EC, pero sí el debate en Chota... ¡Se pasan de frescos!

PD.: Me parece excelente la idea de Keiko de repartir el 40% del canon entre los pobladores. Hace muchos años que vengo escribiendo que se adopte el modelo de Alaska, donde hacen eso. Que la gente sienta la minería y el gas en sus bolsillos.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Yaranga: Comités de autodefensas del Vraem rechazan a Pedro Castillo