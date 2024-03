La “derecha dura” europea acaba de tener dos resultados espectaculares en estos comicios recientes en Irlanda y Portugal. Un referéndum en la “Isla Esmeralda” rechazó contundentemente, a pesar del apoyo de todos los partidos, dos iniciativas para cambiar la definición tradicional de familia (68%) y el rol de la mujer (74%) en la Constitución, mientras que en la antigua Lusitania se ha visto un crecimiento colosal de “Chega” (o “Basta”), que pasa del 7% a rozar el 20% en las parlamentarias de ayer.

Este crecimiento de la derecha dura europea alumbró el triunfo de Meloni en Italia y se refleja en sus avances tan vigorosos en Alemania, Holanda, Suecia, Finlandia y Austria. Asimismo, es muy posible que madame Le Pen llegue por fin al poder en las próximas elecciones galas de 2027. En cuanto a España, VOX tuvo un fuerte crecimiento, pero parece haberse topado con su techo electoral (entre el 10% y 15%.) Y ojo que Trump tiene todas las de ganar en USA.

Todo este fenómeno europeo se origina por una mezcla de desgaste de los partidos tradicionales, de miedo a la inmigración árabe islámica y africana, de malestar en lo económico, de seducción por los populistas, del cambio de hacer política a causa del Internet y, last but not least, del franco aburrimiento de la gente con los excesos que la caviarada mundial ha cometido con las agendas “woke”, gay, trans, feminazi, etc. Es que los caviares ya están muy pesados en todas partes con su intolerante cruzada para imponer su ideología, hostigando y censurando al que no esté de acuerdo al 100%. Eso ha provocado también en gran medida esta reacción.

Donde sí aparece esta marea como muy preocupante es en Alemania: todos los partidos de derecha dura europeos o Trump son unos gatitos al lado de AfD, que ya está segundo en las encuestas y se perfila como favorito para ganar varios estados en las elecciones regionales germanas de septiembre. Los de AfD no huelen a derecha dura sino que apestan a nazis. Cuidado, que Afd no es broma.

