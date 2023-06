No sé si alegrarme más por la defenestración de una fiscal caviarona, lagartista y castilloide como Zoraida Ávalos o por la chilla caviar que siguió al proceso. Ver a estos del IDL, a RMP, a Ronald Gamarra, a Mohme o a Lanegra botar espuma por esta inhabilitación es una delicia. Me imagino que la caviarada no se va a quedar quieta y deben estar preparando amparos ante el PJ, buscando a algún juez caviarón que suspenda esta inhabilitación. Tienen que agotar las vías internas, pero deben estar buscando algún atajo para llegar cuanto antes a la Comisión y a la Corte CIDH, en donde saben que Zoraida será protegida. Tampoco me sorprendería que pronto por allí veamos una foto de Zoraida con los embajadores de EE.UU. y el Reino Unido, que tanto a Lisa Kenna y Gavin Cook les encantan las fotos con los caviares (también me pregunto por qué ambos están tan obsesionados con el tema gay. Todo el día meten la bandera gay y cosas por el estilo en sus actividades). Lo que no sé es si el nuevo embajador de la Unión Europea, Gaspar Frontini, resultará tan caviarón como su antecesor Diego Mellado. Y veo que el abogado caviar Eguiguren fungió de abogado de Zoraida ante el Congreso y se despachó de lo lindo en los siempre complacientes Canal N y RPP. Nadie le preguntó allí sobre cómo así siendo embajador político del Perú en España (una gracia de Ollanta) pagó la friolera de 3.5 millones de euros en 2014 por una casa, para fines de residencia del embajador, que en el mercado actual no llega a los tres millones de euros (encima queda lejos y es como empinada). Con esa cifra bien pudo adquirir algo mucho mejor y más céntrico, en barrios como Salamanca, El Viso, Chamberí o Chamartín. O cómo así la Sunat le encargó la codiciada defensa de este ente en varios arbitrajes tributarios, con remuneraciones suculentas y un honorario por éxito que H-13 calculó en unos 9 millones de soles. ¿Ollanta tampoco tuvo nada que ver con esa designación? Pero esas cosas nunca le preguntan a un caviar.

VIDEO RECOMENDADO