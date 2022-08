- Pensé que era una broma cuando me pasaron ayer una circular de mi excolegio Santa María en donde se anunciaba que la activista de izquierda, furibunda antifujimorista y actriz mediocrona Ebelin Ortiz va a enseñar teatro en los dos años finales de Media. O sea, una de las personas más activas en redes para que Castillo gane la presidencia y que vivamos esta pesadilla es premiada por el director Gali Orbegoso para trabajar en un colegio de esa misma “DBA” (por “Derecha Bruta y Achorada”, término creado por un coleguita otrora fujimorista) que ella detesta. ¿Oye, Orbegoso, no existen mil personas para contratar en estos momentos tan trágicos para el Perú antes que una activista castillistoide de izquierda? ¡Qué falta de criterio!

Sí, la misma Ebelin que le cantó feliz el extremista huayno “Flor de Retama” (los senderistas gustaban mucho de este tema) a Castillo para celebrarle su triunfo y que fungió de escudera del chotano en la campaña es empleada por esa misma clase social que está justamente tan angustiada por la situación de su país. ¿Se puede ser tan tolerante con el odiador intolerante? O, mejor dicho…, ¿pueden ser tan idiotas los padres de familia del SM? Es que, si fuera alumno, la boicotearía hasta que la cambien. Y no vengan con que les da pena: trabajo tendrá en la PUCP, una ONG o en el Ministerio de Cultura.

PD: ¡Qué gracioso Mohme de no publicar en La República esa respuesta en el sondeo del IEP en donde Fujimori aparecía como mejor presidente que Velasco y Morales Bermúdez! ¡Cómo le debe haber ardido! Ahora, que Velasco quede segundo y por no mucha distancia me confirma esa estadística científica de que el promedio peruano de coeficiente intelectual anda por los 85 puntos. Me imagino que todos esos que votaron por Castillo andarán por los 70 puntos y bajarán el promedio del resto.

¡Sí, 35% de A/B simpatiza con Velasco!