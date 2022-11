Tal como esos duelos entre vaqueros de las viejas películas del Far West, Castillo y el Congreso han entrado a un enfrentamiento final y ganará quién desenfunde y dispare primero. Acorralado y asustado porque las acusaciones de la fiscal y la de la traición a la patria siguen avanzando en el Legislativo, Castillo ha recurrido a una leguleyada, de la mano del impresentable del premier Torres, de pedir una improcedente cuestión de confianza, pero esta vez por el referéndum. Claro, lo que quieren es desarmar los candados que el Congreso le había colocado a esta figura de democracia directa, para que no prospere esa peregrina idea de buscar una Asamblea Constituyente. La jugada está clara: el Ejecutivo asegurará que hubo una “denegación fáctica” si el Congreso responde que es improcedente el pedido y se habrá quemado así una primera bala de plata. No se necesita ser un genio para avizorar que inmediatamente buscarían otro tema de estos para ir a una segunda cuestión de confianza y cerrar el Congreso. Pensarán que con el Mundial y las fiestas de diciembre el “electarado” se olvidará pronto de esta arbitrariedad, además de que el Congreso no es precisamente muy popular. Y si el Congreso les da la razón, ya tendrán al referéndum a mano para convocarlo e intentar cambiar así la C-93 o por lo menos distraer varios meses a la ciudadanía con eso.

Mucha culpa de todo esto es de Vizcarra, el payaso Del Solar, Maximiliano Aguiar, los magistrados TC Eloy Espinoza, Miranda, Ledesma y Ramos y los milicos (esos no son militares) que se tomaron la foto con el lagarto golpista. Esta absurda “denegación fáctica” nace con ellos. Y ese 90% de A/B que aprobaron entonces ese golpe. Ahora los rojos vendrán por ellos con ese mismo argumento.

PD: ¡Qué pobres diablos son los ministros César Landa y Kurt Burneo! Son los únicos que piensan en ese gabinete y saben perfectamente que lo que están respaldando respecto a la confianza es una barbaridad. ¿Tan muertos de hambre están?