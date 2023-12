-Conociendo la proverbial indolencia peruana (que es casi cobardía), no me sorprende que el Congreso se haya chupado con la JNJ. La producción de huevos no es una especialidad nacional. Ni en política ni en fútbol. Es que esto no debió pasar de virreinato. No daba para mucho más.

-Nuestro canciller González-Olaechea es un ser de naturaleza divina casi trinitaria o sufre de personalidades múltiples (tipo “Dr. Jeckyll & Mr. Hyde”), pues alberga dos personas a la vez en su ser. Según declaró ayer a EC, “la postura de González-Olaechea (nota: sobre la renuncia a la Corte IDH) no es la postura del canciller del Perú”. ¡Ya me imagino las discusiones que debe albergar en su cabeza el ciudadano González-Olaechea con el canciller González-Olaechea!

-Muy raro ese juego en pared entre los congresistas Susel Paredes y Carlos Anderson para provocar que no sea ampliada por formalismos la exoneración tributaria a las ganancias bursátiles. Susel es una semianalfabeta, así que es muy posible que ella haya coordinado antes su intervención con Anderson. El resultado es que ambos, con la desidia sospechosa del MEF, terminaron de matar a la ya agónica Bolsa limeña.

-Petroperú está planeando emitir más bonos, esta vez por mil millones de dólares. ¡Imagínense la tasa de interés que el mercado va a exigir para que esos títulos sean atractivos! No hay que permitir esa locura. O por lo menos que le quede muy claro a quien adquiera esos papeles que el Estado peruano NO va a responder con un solo dólar en caso de incumplimiento. Es más, el Estado tampoco debe cargar con ningún pago si Petroperú entra en default por sus emisiones anteriores. Que los temerarios que compraron esos bonos a sabiendas de que esa refinería es inviable asuman solos las consecuencias. Que metan a la quebrada Petroperú en Indecopi y se cobren como puedan. El contribuyente no tiene por qué pagarles un centavo y el funcionario público que lo haga deberá ganarse varias denuncias penales.

PD: Jueza Elvia Barrios… ¿Y mi sentencia?