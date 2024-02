Iba a escribir sobre otros temas, pero como conozco bien lo picón, maloso y vengativo que es Gorriti ya no pierdo nada haciendo una segunda entrega sobre él, dado que igual ya estoy en su mira y sé que algún daño tratará por allí de hacerme.

Dos incidentes reforzaron mi creencia sobre estos contubernios fiscales de Gorriti: 1) Su “revelación” de antiguas negociaciones o contratos con Odebrecht de Fernando Rospigliosi, Rafael Hidalgo y Manuel Romero Caro, que habían chocado hacía poco con Gorriti por ser muy críticos del lesivo acuerdo monetario con esa constructora brasileña. ¡Con eso pensó que les pulverizaba! Además de que no tenía nada de malo tratar con Odebrecht cuando no se sabía lo sucia que era, lo raro era CÓMO Gorriti había tenido a la vez esos tres documentos, cosa que este trío respondón inmediatamente le reclamó. ¡Era evidente que alguien (¿Odebrecht o los fiscales?) le había facilitado esos viejos papeles a Gorriti para acallarles! Percatándose de su error, Gorriti optó por el silencio y la cosa quedó allí nomás.

2) Lo que sucedió con el exmagistrado TC Sardón, los fiscales y el IDL-R. Primero el IDL-R lo llamó por un tema. A los pocos días, el fiscal Pérez lo citó sorpresivamente para interrogarlo “casualmente” sobre ese MISMO tema. Luego Pérez salió inmediatamente a los medios a embarrarle, sin guardar la mesura, respeto y discreción que su profesión le exige (“principios de veracidad y objetividad”). Y claro, Vela lo siguió al toque en ese juego, por lo que Sardón los denunció ante Control Interno en enero de 2020 (y todavía no resuelve…). Y Sardón resumió lo que sucedió después con IDL-R: “Apenas horas después de mi declaración testimonial, IDL-Reporteros publicó una nota imaginando que yo habría incurrido en contradicciones. Hasta el día de hoy, Pérez no me alcanza copia de mi declaración que solicité. Al parecer, IDL-Reporteros sí la obtuvo de inmediato”. Queda claro que hubo un juego aquí en pared para demoler al “enemigo” Sardón...

