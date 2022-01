Sale esa pobre personita que es la premier Mirtha Vásquez a justificar que ahora no se entreguen las listas de los asistentes a la cueva de Castillo en Breña con la excusa de que esa negativa es parte de “una estrategia legal”. Y Verónika Mendoza y Marco Arana y Mohme calladitos ante eso. Tantos años que la izquierda se proclamó la conciencia del país y resultaron los peores sinvergüenzas, desde la limeña Villarán hasta los provincianos Cerrón, Goyo Santos y Castillo. ¿Y dónde está esa juventud tan defensora de lo cívico, esa que Noelia Chávez bautizó tan huachafamente como “la generación del bicentenario”? ¿Por qué no salen a marchar ahora ante tanto escandalete? ¿No era que ya no iban a tolerar corrupción en el poder? ¿Por qué están calladitos con ese ministro de Justicia tan patán, que ahora quiere acabar con el procurador denunciante? ¿Con esa “fiscal” Zoraida Avalos que no quiere investigar a Castillo? Esto confirma que esas marchas no fueron más que un bluff de jóvenes aburridos e ideologizados, que salieron a defender al monstruo de Vizcarra y a sacudirse de la tensión y aburrimiento del COVID. Hasta crearon falsos héroes, como Bryan e Inti.

Es decir, nadie definió mejor a los peruanos que Sofocleto (“Los Cojudos”). ¡Qué marxismo de JC Mariátegui! ¡Qué aprismo de Haya! ¡Qué socialcristianismo de Víctor Andrés Belaunde! ¡Qué conservadores ilustrados como Francisco García Calderón, Riva Agüero o Bartolomé Herrera! ¡Qué estudiosos modernos de la informalidad como Matos Mar o Hernando de Soto! Sofocleto, señores, es el intelectual que mejor entendió y describió al Perú: son muy cojudos. Y la mejor prueba de eso es que ese Cantinflas sea nuestro presidente. No saben la vergüenza e ira cuando TODOS los extranjeros te hablan entre compasivos, burlones y despreciativos de ese presidente que nos representa. Con sorna. Nos tienen entre lástima y menosprecio, ¡y es merecido!

“Hay que ser bien ingenuos para investigar después de 5 años”, dijo la expresidenta del TC, Marianella Ledesma sobre la investigación al presidente Pedro Castillo. Además, el presidente busca deshacerse del Procurador General. También, Jorge Muñoz se lavó las manos con incendio.