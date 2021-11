A una intelectualoide huachafa se le ocurrió bautizar como “Generación del Bicentenario” a una hornada de jóvenes que querían acción y emociones fuertes tras el encierro frustrante del Covid, jóvenes que fueron incitados a las calles desde la izquierda, las redes sociales y desde los medios (los peores fueron Latina, RPP, Mohme, los ospinistas y Canal N) a salir a protestar y cometer desmanes contra un gobernante discutible y tontón, pero legítimamente elegido por el Congreso, que había sacado del poder a un farsante traidor y cutrero, al que casi todos estúpidamente veneraban como un estadista y que les había encerrado, quebrado y matado con medidas absurdas. Se suponía que esta “Generación del Bicentenario” era la octava maravilla, una quinta de mentes políticamente alertas y enteradas, que por primera vez en la historia del Perú no le iban a permitir abusos al poder. Tanto la intelectualoide como los medios fueron unos ignorantes que no conocían que ese espejismo ya lo había vivido infructuosamente González Prada en su discurso del Politeama en 1888 (Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía: el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende...), como Haya en 1923, como Bustamante en 1945.

¿Dónde está esa “Generación del Bicentenario” ahora que Castillo está destrozando la economía, la educación y el transporte y nombra lo que nombra? ¿Por qué no marchan y gritan, héroes de peliculina? Sigan así de pasivos y, con suerte, serán repartidores en Madrid o limpiarán inodoros en Miami. Y me reiré mucho de ustedes. Y de la intelectualoide.

