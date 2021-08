[Opinión] Aldo Mariátegui: Dólar rumbo a S/. 5 sin Velarde

-Peligrosísimo que un extremista de Peru Libre como Grover Mamani pretenda ser Director de Gobierno Interior pues éste es quien nombra a todos los prefectos, lo que es clave para controlar a las provincias. ¡Qué poder mayúsculo tendría Cerrón!

-El presidente del BCR no es tonto y le ha puesto como condición a Francke de que se queda en el BCR solo si le permiten escoger a tres directores para tener mayoría en las decisiones monetarias. El dólar no está esperando a Francke y seguirá subiendo hasta que no se calmen en algo los mercados con una permanencia de Velarde (al que antes Francke calificaba de “desastroso”). Y si Velarde no acepta, Francke sabe que cualquier persona sensata del mismo perfil va a pedir lo mismo que éste, porque el BCR se vuelve ingobernable sin una mayoría en el directorio. Y si Francke se rinde a Cerrón y pone a un rojo o “caviar” al frente del BCR, que se prepare para un dólar rumbo a los cinco soles y la inflación consiguiente.

-Otro problema tremendo que se le viene a Castillo es la mutación Delta del Covid-19, que ya está haciendo estragos en países más preparados y vacunados que el Perú y que pronto imperará –es un fenómeno inexorable– en nuestro país. Es muchísimo más contagiosa y agresiva. Mucho me temo que el locuaz ministro Hernando Cevallos no está como para ese reto.

-Bastante curioso el razonamiento del premier Bellido en una reciente (y complaciente) entrevista en la revista de la ONG caviar IDL: Nos vamos a industrializar si tenemos una nueva Constitución. Como lo leen: no somos un Japón o Alemania por tener una Constitución “neoliberal”... ¿Bastante simplón, no? Pero más preocupante es cuando afirma que “Para poder concretar las diferentes iniciativas que tiene la población se tiene que desmontar todo el aparato que no lo permite”. ¿“Desmontar”? ¿Qué significa?

PD: Por enésima vez: no tengo Twitter.