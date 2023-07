-Julio no ha sido un mal mes para Dina Boluarte. La ‘Toma de Lima’ resultó un fiasco, por más que La República y la izquierda quieran salvar la cara con el invento de otra narrativa (ahora dicen que “no convocó lo que pensamos, pero fue plural” solo porque asistieron RMP, Pedro Salinas y otros “tontos útiles”). De otro lado, la Realpolitik se impuso a la Moralpolitik en cuanto a pactos raros y la lista mala (y menos antiBoluarte) le ganó a la peor. O sea, tanto la calle como el Congreso le darán algún respiro a corto plazo. Solo le resta el discurso presidencial a Boluarte para cerrar julio con cierto éxito y eso tendrá mucho que ver con su contenido. En lo económico, debe enfrentar a una cuasi recesión, que se agravará con un Niño que parece que será tan complicado como aquel monstruo de 1983. O sea, tiene que reactivar la moribunda inversión privada con más confianza y tiene que acelerar al máximo las obras de prevención, para lo que casi no tiene tiempo. En lo político tiene que revertir tanta desaprobación ciudadana, que no puede gobernar tan a mínimos por mucho tiempo. No me gusta mucho la idea, pero creo que va a tener que intentar adelantar las elecciones para entregar el poder en 2025. Esta parece ser la única manera para descomprimir tanta presión. No creo que el Congreso la acompañe en la idea, pero algo así tiene que intentar. Me imagino que Boluarte se muere de miedo de los juicios penales que el IDL y la caviarada le abrirán por décadas, pero para eso puede negociar ya algún tipo de refugio político en EE.UU. u otro país.

-El gran Mick Jagger cumplió ayer 80 años. Extremadamente talentoso, pocos han llevado una vida similar a la suya. ¡Larga vida a Mick!

-El emperador Augusto clamaba por las noches “¡Varo, Varo, devuélveme mis legiones!”, refiriéndose a la masacre de las tropas romanas y su general Varo por los germanos de Arminio en Teutoburgo. Veinte siglos después, a mí ahora me toca clamar “¡Iberia, Iberia, devuélveme mi maleta!”.