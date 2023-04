-¿Qué puede hacer una presidenta tan impopular como Dina Boluarte para ser más aceptada y poder durar en el cargo? Mejorar la economía o construir más infraestructura ayudaría mucho, pero eso toma tiempo en cristalizarse y a menudo no se recogen los frutos. Más rápido en resultados le sería enfrentar con todo a la criminalidad, a lo Bukele. Edificar una megacárcel, limpiar las calles de tanto asaltante al paso en moto, acabar con las extorsiones, instaurar la pena de muerte y los trabajos forzados, etcétera. Me cuentan amigos de salvadoreños que ahora allá se puede dejar hasta el auto abierto cuando hace no mucho su país era el epicentro del crimen, por lo que Bukele anda con un 70% de aprobación. Pero para eso se necesita carácter y tomar medidas muy drásticas, como salirse de la CIDH.

-La reciente prohibición de limpiadores de parabrisas en las esquinas limeñas ya se ha dado antes en otras ciudades. En Nueva York desaparecieron en los 90 por la mano dura de Giuliani, aunque algunos están reapareciendo. En Florencia y Barcelona están sujetos a multas. En Baltimore se armó toda una polémica cuando uno de estos “squeege workers” (así se les llama en EE.UU.) mató a balazos al conductor Tim Reynolds, que se había bajado de su auto con un bate de baseball al enfurecerse por tanta insistencia y agresividad. El caso fue muy sonado y ahora este “oficio” está prohibido en esa ciudad de Ohio. Personalmente, me parece perfecto que se prohíba esta actividad, que en sus expresiones mínimas es muy cargosa (no dejan de joder por más que les digas que no quieres el servicio), mientras es peligrosa en las máximas (te roban algo o te agreden verbalmente o te dañan/ensucian el vehículo si no les das nada). Una cosa es que te ofrezcan golosinas, gaseosas, diarios, etcétera, y otra aguantar a un impertinente que no te deja en paz. Suficiente estrés genera el insoportable tráfico limeño para además estar soportando presiones indeseables y hasta caras amenazantes en cada semáforo.