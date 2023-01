Dina Boluarte sigue perdida en el espacio porque no toma una posición definida al querer contentar a todos a la vez. Eso motiva que hasta suelte disparates a menudo (como ese de la Asamblea Constituyente), o se deshaga de aliados convenientes (como Liendo en la DINI). De poco seso y carácter, Boluarte se muere de miedo de pelearse con cualquier sector político y hasta a veces le lanza coqueteos a la izquierda y al castillismo. Boluarte debe de una vez por todas asumir que sus puentes con la izquierda están definitivamente rotos, que no hay arreglo posible con ese frente externo en contra (México, Colombia, Bolivia) y que la caviarada le va a perseguir eternamente por los abatidos en las revueltas, haga lo que haga para contentarla. Tiene que de una vez situarse políticamente, porque no tiene respaldo congresal ni en la opinión pública, porque su primavera con los medios limeños se acabará pronto y porque los uniformados la apoyarán en la medida que vean que es “apoyable” y que no les abandone frente a las ONG. Si a alguien debe imitar, es a Lenin Moreno, el presidente ecuatoriano que rompió con su pasado correísta para poder tener un soporte político propio.

De no hacerlo, pronto será la amiga de nadie y la enemiga de todos. Eso significará no solo su caída, sino que, al bajar al llano, no tendrá a nadie que la defienda cuando la izquierda y la caviarada quieran crucificarla por derechos humanos y cualquier cosa que le puedan encontrar.

Por ejemplo, ayer el colega César Campos le preguntó, sin anestesia, a Boluarte por qué los sinvergüenzas de Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth siguen de embajadores en la ONU y OEA, respectivamente, a pesar de ser nombramientos políticos del castillismo y de haber sido conspicuos cómplices de ese gobierno (añadiría a Maurtua en España y a Vicente Rojas en Ecuador a esa lista). Boluarte contestó cualquier cosa para evadir la pregunta sobre esos presupuestívoros de tan poca vergüenza. Por quedar bien con todos va a terminar sola y masacrada.

