-Un amigo me cuenta el caso de una pareja de suicidas blanquitos “dignos” que van a votar en blanco. Él enseña Literatura en una universidad privada y ella en una pública. Tienen un solo hijo, un departamento chico alquilado en Miraflores e ingresan juntos unos 7 mil soles netos al mes. Viven ya ahora muy ajustados (y algo resentidos) frente a todos sus amigos de los buenos colegios donde estudiaron. Le digo a mi amigo que les advierta a estos “dignos” que el dólar sobrepasará fácilmente los cuatro soles si gana Castillo. Y no bajará, sino que tenderá a subir. Eso hará que el poder adquisitivo de la suma de sus dos sueldos en soles se evapore, porque se irá para arriba todo lo que es importado y esencial, como muchos alimentos y remedios. También el combustible, lo que encarecerá el transporte. Y todo lo demás también se elevará de precio, como el colegio del niño, por el efecto inflación de todo lo anterior. También eso les significará problemas para pagar el alquiler, porque les cobran en dólares. No veo cómo llegarán así a fin de mes, a menos que se muden a un distrito más modesto (o se claven donde sus viejos), reduzcan el gasto en alimentos, prescindan de la empleada, saquen poco el auto y cambien al niño al colegio público. Y esto para empezar, porque luego todo se les empeorará con las barbaridades que los comunistas harán en economía.

-Mi estimado Fernando Ampuero propugna la abstención. Espero que posea unos jugosos ahorros (y depositados afuera), porque llega el comunismo con Castillo y no le auguro unos futuros años muy felices en cuanto a condiciones materiales.

PD.: En caso de que ganase Pedro Castillo, habría que exigirle a este presente Congreso que abra totalmente los retiros de fondos de pensiones. Es mucho mejor que la gente se lleve su plata antes de 28 de julio a que Castillo y los comunistas después se la terminen confiscando.

VIDEO RECOMENDADO

“Movadef es Sendero Luminoso” afirma Carlos Morán, exmiembro del GEIN