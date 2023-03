La reciente trifulca entre la selección peruana y la policía madrileña revela una vez más el nulo respeto y obediencia que los peruanos tenemos ante las instituciones, la ley y las autoridades. El policía español que empujó a Yotún actuó pésimo, pero la reacción de éste y de Gallese no podía ser ponerse ambos a empujar a la policía, porque sencillamente ésta es la autoridad. Tomas notas de los datos del policía, le denuncia la federación, la embajada o el mismo Yotún por abusivo y les aseguro que le hubieran sancionado. El policía no es tu par, no es un tipo cualquiera al que le puedes responder a empujones. Es muy simple: NO puedes agredir NUNCA a ningún policía. Es más, si yo fuera directivo de la Federación sancionaría a Yotún y Gallese con alguna multa por comportarse así.

El mismo Gallese juega en EEUU -como antes también lo hizo Yotún- y sabe muy bien que si en Florida empujaba así a un policía lo más seguro es que se ganaba su descarga eléctrica, su gas pimienta, sus buenos varazos, sus esposas y su dormida nocturna en una comisaría. Y al día siguiente iba directo al juez. En realidad, la sacaron barata porque a los españoles no les interesó procesarles, dado que es una sociedad latina más laxa que la gringa y tampoco les interesa armar tanto jaleo con un país hispanoamericano por un tema tan menor. Lo más gracioso es que muchos de los pensantes peruanos que condenaban a los puneños por su salvajismo frente a la ley ahora apoyan la misma actitud de nuestros futbolistas frente a otras autoridades. Por supuesto que en las redes afloraron los complejos de siempre que muchos peruanos tienen con los españoles y comenzaron con que fue por el racismo (un policía español hubiera empujado igual a otro europeo) y recordaron a la Conquista, Pizarro, “el oro que nos robaron” y todos esos tópicos idiotas que tanto les gusta refregarse mentalmente (pero bien que migran felices a España si se les da la oportunidad y a los pocos meses se ponen a hablar con acento español).