[Opinión] Aldo Mariátegui: “Defender la chamba”

-Hemos llegado a tales extremos de degradación intelectual y moral en el Perú que el orate de Antauro Humala se permite aseverar que Sendero Luminoso es lo mejor que ha generado la izquierda peruana (“por ideología, liderazgo y martirologio”) y nadie parpadea. Ni la fiscalía, que inmediatamente debió abrirle pesquisas por apología del terrorismo. Ni tampoco sus simpatizantes, que debieron abandonarle en masa por elogiar así al hombre que más peruanos ha matado y hecho sufrir. Ni nadie en especial, porque tamaña salvajada pasó bastante desapercibida. Es decir, este desequilibrado suelta esa pachotada y, como diría Martínez Morosini, aquí no pasa nada. Lo peor de todo es que Antauro Humala es parte de ese elenco macabro que muy posiblemente va a atraer el voto de protesta en las próximas elecciones generales de todas estas desconcertadas gentes castillistas que ahora han aflorado. De una pasada rápida, personajes esperpénticos como Antauro, Bellido, o Lescano tienen la mayor chance de captar ese voto (otros, como Arana o Mendoza, ya fueron. En cambio, Hernando Cevallos sí podría aparecer desde ese ángulo).

-La gente es tan pasiva en el Perú que ni siquiera pueden defender sus chambas. Mineros, agricultores y transportistas deberían aglomerarse y plantarle cara a las turbas que están amenazando sus fuentes de subsistencias. ¿Los vándalos entran a destruir activos a las minas –hasta les bloquean el agua– y los trabajadores mineros no pueden expulsarlos? ¿Los recolectores de las empresas agroexportadoras no pueden hacer algo más que contemplar como queman los depósitos? ¿Los camioneros no pueden hacer algo más viril que estar sentados lloriqueando en sus vehículos? ¿Unos cuántos miles de revoltosos pueden paralizar así un país de 30 millones? Ya me estoy creyendo eso que bastaron unos 180 españoles para subyugar a los incas…

PD: Otra noticia a la que no le han dado bola pero que es importantísima es que el Partido Republicano gringo se haya pronunciado a favor de Boluarte.