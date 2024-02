[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “De silencios periodísticos, dobles raseros y denuncias nucleares”.

De vergüenza ajena… Hasta las 18 horas de Lima, medios como El Comercio, RPP o La República no habían sacado una línea de esto: Milagros Leiva reveló este miércoles unas declaraciones nucleares del testigo protegido Jaime Villanueva (recuerden que este trabajó también en el MP), en que este refería hechos tan serios como que: 1) El mandamás del IDL Gustavo Gorriti dirigiría las investigaciones en la Fiscalía, merced a una influencia desproporcionada sobre el fiscal Pablo Sánchez y otros. 2) Que el mismo Villanueva habría armado, con los fiscales Sánchez y Vela, todo un irregular esquema administrativo para situar al fiscal Pérez como investigador de Keiko (una preocupación de Pérez habría sido no perder un bono…). 3) Que el fiscal Sánchez habría visitado servilmente a Mohme y otros directores para deslindar sobre un allanamiento hecho por Pérez. 4) Qué Pérez y Gorriti habrían mantenido una indebida relación sumamente estrecha. 4) Que Gorriti le habría aconsejado a Pérez que se victimizara lo más que pudiera. Incluso, Villanueva habría dado a entender que el episodio de la cerradura forzada de la casa de Pérez habría sido un montaje. 5) Qué el fiscal Pablo Sánchez habría archivado adrede el caso de Chinchero para que Vizcarra asumiese sin problemas la Presidencia. 6) Que Pérez incluso habría amenazado a su superior Sánchez. Aquí Villanueva da a entender que rápidamente le interpusieron una denuncia constitucional a Sánchez desde el Congreso como represalia. 7) Que Gorriti hasta habría “exigido” contrataciones en la Fiscalía, como la del experto Stefan Lenz. Como ven, todas estas aseveraciones son MUY graves y deben investigarse, porque si la palabra de Villanueva se cree absolutamente para unos casos (como la fiscal Benavides), pues también se debe creer para otros. Y hace rato que es evidente el poder de Gorriti en la Fiscalía y la politización de la misma. Me asombra que ningún líder político o congresista haya salido a hacerse oír sobre esta denuncia.

