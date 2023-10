¿Por qué, a diferencia del resto de la prensa escrita, ayer La República no publicó una sola línea del juicio a Toledo en su versión en papel? ¿Por selectiva solidaridad ideológica con quién fue su gran engreído? ¿Por temor a que Toledo abra la boca sobre algo delicado, tipo cómo Mohme accedió con tanta comodidad al 30% del Canal 4? ¿Simplemente por desidia y/o falta de profesionalismo? No me vengan a decir que no es noticia el juicio a un expresidente por pericote, más aún después de un largo proceso de extradición. Hasta Eliane, desde su departamentazo en el exclusivo balneario de Herzliya en Tel Aviv, debe haberse quedado estupefacta por esta ausencia, aunque más debe estar lamentándose no haber escogido a la mucho más pacífica Bélgica como refugio de sus pericotadas en el caso Ecoteva, donde estos dos miserables de “Ilián” y “Olojandro” manosearon al Holocausto y a la madre de la misma Karp como supuesto origen de los fondos. Dicho sea de paso, Toledo es un ladrón, pero buscar imponerle 20 años de prisión es una estupidez desmesurada. Tampoco ha matado a nadie; diez años es lo justo. Y también piden más de 30 años para Nadine y Keiko. ¡Como si hubieran puesto un coche-bomba! La culpa no es de fiscales o jueces, sino de algún Congreso de imbéciles de esos que hemos padecido, que varió la norma para que las penas se sumen en lugar de que se aplique solo la más alta. La sobrepenalización nunca soluciona nada, pero esa demagogia punitiva le gusta a la gente. Otras estupideces desmesuradas son las reparaciones civiles; la Procuraduría les está pidiendo más de S/3 mil millones a Toledo y sus acusados (paradójicamente con la multimillonaria Odebrecht fueron unos claudicantes vergonzosos y solo le van a cobrar S/760 millones y en cuotas a 15 años). Darían risa si el asunto no fuera serio. A ver si algún congresista cuerdo tiene pantalones y remedia estos disparates legales ante el ignorante público exacerbado y esa prensa populista que saca lo peor de este.

