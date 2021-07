[Opinión] Aldo Mariátegui: Cusco, tú votaste (¡83%!) por este dólar

El Cusco anuncia un paro contra la reciente alza fuerte del costo de vida. Veamos, todo lo importado (alimentos, combustibles, fertilizantes y otros bienes) ha elevado sus precios porque el dólar se ha disparado. Y el dólar se ha ido por las nubes porque los peruanos eligieron como presidente a un comunista y a un iletrado como Castillo, que no genera ninguna confianza en los agentes económicos y ahorristas. Y el 83% de electores cusqueños votó por Castillo. Así que calladitos nomás aguanten las consecuencias de sus actos. Calladitos nomás paguen mucho más por el pan, el pollo, los fideos, el GLP, la gasolina, el aceite, etc. Y a ver cuántos turistas van a visitar las ruinas y atractivos de un país políticamente inestable y gobernado por comunistas. Cusqueños, piensen alguito más antes de votar contra sus propios estómagos. El problema es que no se perjudican solos, sino que también nos dañan a los demás con lo mal que siempre votan (y va lo mismo para puneños, ayacuchanos, tacneños, etc.).

-Ya la caviarada, RMP, AAR y otros están endiosando a Sagasti con que es un gran vacunador... Les sugiero entren a Infobae y exploren el mapa virtual de América, donde se registra el porcentaje de primeras dosis puestas. Perú solo le gana a Paraguay y la chavista Venezuela, y empata con la Bolivia de Evo. El resto de Sudamérica muy por delante de nosotros. Está bien que seamos siempre conformistas y sobones, pero las cosas en su sitio: Sagasti no es gran cosa.

-Mi solidaridad con mis compañeros de Willax Beto Ortiz y Phillip Butters por esa disparatada indagación de la Fiscalía en su contra. ¿La Fiscalía ocupándose de hostigar periodista con tanto crimen callejero por procesar? ¿No tienen nada mejor que hacer? Primero fue Palacín en el MTC y ahora esto. Está claro que la libertad de prensa va a estar en serio peligro después de este 28 de julio.