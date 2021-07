[Opinión] Aldo Mariátegui: Curso básico de economía cubana para MUY tontos

Los izquierdistas repiten cual papagayos –ignoro si por ignorantes, brutos o caraduras– que “los problemas económicos de Cuba se deben al bloqueo estadounidense”. Incluso afirman este disparate monumental: “Cuba sería hoy Holanda de no ser por el bloqueo” (Lula dixit)”. Es cierto que Cuba no puede comerciar con la economía más grande del planeta, pero se oculta que sí puede hacerlo con otras economías gigantescas, como China, la Unión Europea o Japón. Y con el resto del planeta. Los dos primeros países destino de las importaciones cubanas son España (20%) y China (18%), mientras que esto se invierte para las exportaciones, con China (38%), escoltado por España (11%).

El problema de Cuba NO es de destino de mercado, sino de su muy pobre oferta exportable (azúcar, tabaco y níquel básicamente), por lo que importa MÁS DE CUATRO veces más de lo que exporta (las otras tres vías por las que obtiene divisas son por “servicios externos de médicos esclavizados”, “turismo burgués/sexual” y las remesas de los “gusanos de Miami”). ¡Los rojos peruanos suelen criticar a Perú por ser una “economía primario-exportadora” cuando su modelo Cuba es una caricatura de eso! Así USA se abriese mañana comercialmente al 100% a Cuba, las cosas no cambiarían radicalmente porque Cuba NO tiene qué exportarles. El problema no es comercial (bloqueo de USA); el problema es que el sistema comunista cubano genera para vender afuera mucho menos de lo que compra. Por eso subsistieron del subsidio ruso y después venezolano.

Y también por eso Cuba vive hoy endeudada y morosa, a pesar de condonaciones generosísimas: el Club de París castigó US$ 8,500 millones de los US$ 11 mil millones (2015) y China les perdonó US$ 6 mil millones (2011).

En resumen, dummies: SU SECTOR EXPORTADOR, IMPRODUCTIVO Y PEQUEÑO, GENERA MUY POCAS DIVISAS. ¿ENTENDIERON VERÓNIKA MENDOZA, PEDRO CASTILLO, HERNANDO CEVALLOS Y DEMÁS ROJOS? ¿O EMPIEZO DE NUEVO?