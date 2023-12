[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Curas y rojos peruanos calladitos sobre Nicaragua”.

Creo que no hay mejor manera periodística de celebrar la Navidad que no olvidar la tragedia que están sufriendo los católicos en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo (apodada “la Bruja” con toda justicia). No soy religioso, el cargo de Papa le quedó inmenso al siempre desacertado Bergoglio y el alto clero peruano actual me parece patético por rojo y mediocre (el melifluo cardenal Barreto me es especialmente repelente), pero no puedo permanecer indiferente frente a un régimen que prohíbe las procesiones y los pesebres navideños, expulsa al nuncio vaticano (que es el embajador de la Santa Sede, por eso las relaciones están suspendidas) y condena a 26 años de cárcel al obispo Álvarez. Encima, acaba de secuestrar a otro obispo (Mora). El mismo Bergoglio ha tildado de “dictadura hitleriana” al sandinismo (¡pobre Augusto César Sandino!, ¡cuántas barbaridades se han hecho en tu nombre!).

¿Han escuchado a Verónika Mendoza, Sigrid, el cura Arana o alguien de la izquierda peruana condenar esto? ¿Al cardenal Barreto o al obispo Cabrejos tocar el tema? ¿Los curas peruanos han contado algo de esto a sus feligreses en las misas? El silencio es atronador por parte de nuestra izquierda o de nuestros curas. Hablan de no desobedecer a la Corte IDH, pero Ortega se ha salido de la OEA. Eso es porque Ortega no es de derecha. Si no, el ruido que hubieran armado.

Es más, Ortega y la Bruja son tan ridículos que han reaccionado como locos contra la elección de la bella nicaragüense Sheynnis (sí, se llama así) Palacios (evidentemente, no tiene ningún parecido físico ni es familia de nuestra querida RMP) como Miss Universo 2023 porque en su paranoia han considerado esto como un ataque político. Han detenido al hijo y esposa de la organizadora local (o sea, la Jessica Newton nicaragüense) para forzar la renuncia de esta. Y también han hostigado a poetas y rockeros. Bergoglio, con Juan Pablo II esto no habría pasado…

PD.: ¿Jueza Elvia Barrios, mi sentencia?