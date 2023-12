[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Cuidado con una segunda ‘velitis aguda’”.

Cordial advertencia al gremio: no caigan otra vez en una segunda “Velitis aguditis”. No vuelvan a idolatrar a Vela y su bando fiscal ni a engullir sin discusión todo lo que dicen, tal como ya lo hicieron tiempo atrás. ¿O ya se olvidaron de la satanización obsesiva que hubo con Chávarry, que ya parecía la reencarnación de Hitler? Y también ya se detectan síntomas de “Colchaditis aguditis”, porque varios están colocando a este policía en un altar. Aprendan la lección de lo que les ocurrió con Vizcarra, al que endiosaron de una forma superlativa, colosal, hiperbólica, para luego descubrir que su ídolo no tenía pies de barro sino de excremento. Aún hoy en día siento mucha pena e indignación cuando repaso portadas y notas de esa época en que la plaga de “Vizcarritis” se apoderó de las mentes del 90% de los coleguitas. No se dejen llevar una vez más de las narices por la caviarada. Suficiente tenemos con Mohme, RMP, Lúcar, Chincha, Villasís o la defenestrada Oxenford en el gallinero como para imitarles.

Sí, efectivamente existen hipótesis muy creíbles y posiblemente los que aparecen como culpables lo sean, pero hay que marcar siempre la debida distancia y no tomar partido incondicionalmente, como ya se está percibiendo. No seamos “tontos útiles”, ni “compañeros de viaje” ni los “lornas” de la caviarada y de un bando de la Fiscalía. Se nota a leguas que hay dos grupos en pugna y ninguno es mejor que el otro. Tampoco todo lo que diga un tipo desesperado y sujeto a presiones como el operador Villanueva es la santa verdad. Si no se corroboran sus afirmaciones, estas no pasarán de chismes. Y la misma vara con todos. Por ejemplo, si Villanueva afirma que la JNJ estaría implicada en cosas, pues tratarles igual como a Benavides y los otros. No me gusta sermonear, ni me toca dar consejos no pedidos, pero también participo de esta profesión y ya esta quedó suficientemente mellada con las “Vizcarritis” y las “Velitis” pasadas. ¿Ya estuvo bueno de ser ingenuos, no?

PD: Jueza Elvia Barrios… ¿Y mi sentencia?

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO