[Opinión] Aldo Mariátegui: Cuba tiene su ministro (y Pedro Toribio es rojo)

-Me apena como la gente en el Perú se aferra a cualquier falsa esperanza. Como antes con Vizcarra, ahora se endiosa a Pedro Toribio Francke. Oigan “franquistas”, Pedro Toribio es otro rojo que fue la mano derecha del comunista Javier Diez Canseco por años y que hasta hace poco cantaba La Internacional(hay video). También ha integrado la funesta ONG APRODEH (esa que pretendió que la Unión Europea desliste al MRTA) y la ONG antiminera COOPERACCIÓN. Se opuso al TLC con USA. Y Francke hace no mucho era MUY fan de hacer una nueva Constitución (ver al respecto dos artículos en H-13 y dos videos-web en La Mula y La Quinta). ¿Por qué creer que ha cambiado? Francke es un eterno presupuestívoro (trabajó incluso con el fujimorismo en OIOE, Foncodes, MEF y MINSA) y no tiene la menor idea de lo que es el sector privado. Engáñense si quieren, pero Francke es otro rojo.

-Si me preguntan quién es el más peligroso de este gabinete marxista les respondo sin dudar que el octogenario exguerrillero y sinamista Héctor Béjar, que fue muy cercano al finado Manuel Barbarroja Piñeiro, jefe de la inteligencia cubana. Con este flamante canciller, Cuba tiene directamente un hombre absolutamente suyo en el Ejecutivo. Ya declaró el 2018 en la Revista IDEELE(número 279) que la política exterior peruana era “una basura” y que su programa económico era “desmontar todo” para ir a una retardataria economía fundamentalmente agrarista y de microempresas. Nos va a sacar del Grupo de Lima y de la Alianza del Pacífico para entregarnos a Cuba y Venezuela. Ya se vio su mano en el maltrato público del iletrado Castillo a Felipe VI y al colombiano Duque.

PD: No puedo dejar de lamentar el fallecimiento de Roberto Abusada, arquitecto del modelo económico de libre mercado que tanto desarrollo nos has traído desde los 90s. Paradójicamente, su deceso coincidió con la llegada del comunismo al poder.