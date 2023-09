[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Cuarto Poder sigue cuarto caviar”.

-No sé para qué EC purgó a Clara Elvira Ospina, Gastelumendi y otros coleguitas más de Cuarto Poder si se está haciendo ahora el mismo producto que hicieron antaño ellos. Solo se enfocan las cosas desde un ángulo: el caviar. No ves nunca al otro lado. El otro día, una larga y complaciente entrevista al presidente de la JNJ Aldo Vázquez, con sermón de la socialconfusa caviarinoide Sol Carreño de yapa, y nada de poner la otra versión al frente. Ya ni digo que entrevisten a congresistas para ese caso, sino a personalidades como Domingo García Belaunde, José Luis Sardón o Enrique Ghersi, que sostienen las tesis contrarias sobre la JNJ (ya pedir debates en vivo como había antes es de Ciencia-Ficción). Me dirán que Willax no entrevista caviares o rojos, pero la gran diferencia es que Willax SÍ les invita y ellos son los que no quieren ir. Ese no es el caso de la derecha si la invitasen al Canal 4 (en Canal N hay más pluralismo con Ghibellini y otros). Para eso, los MQ hubieran dejado a CEO y toda su collera del actual Epicentro en sus puestos y se hubieran ahorrado el costo altísimo de los despidos.

-Hace unos años tuve la dicha de ser un vecino invernal momentáneo de Chaclacayo y dejé muy buenos amigos allí, los que ahora me cuentan, muy preocupados, que no ven mayor actividad estatal para la prevención de ese megafenómeno de El Niño que se nos puede venir. No estamos hablando de provincias alejadas —de la cuales naturalmente también hay que ocuparse— sino de aquí mismo en Lima, de los cercanos Chaclacayo, Chosica y zonas adyacentes. Ya más de una vez hemos visto los ríos de lodo que asolan a estos lares. Y dinero hay. ¿Tan inútil es el Estado?

-Uno de los pocos días que debería ser feriado en el Perú pasó esta semana sin pena ni gloria. Me refiero a la captura de Abimael Guzmán y el inicio de la derrota de Sendero Luminoso, una guerra tan dura como la que tuvimos con Chile. Celebramos feriados muchos menos importantes y prescindibles.