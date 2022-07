[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: Cuando casi nos dolarizamos al 100%.

-Ahora que observo al dólar en ascenso mundial me acuerdo que estuvo a punto de ser nuestra moneda cuando el Perú experimentó una “tormenta perfecta” de impactos económicos en 1998 (crisis rusa, crisis asiática, fenómeno de El Niño, efectos Samba y Tango) que nos sumergieron en una depresión económica (hubo hasta un año con deflación) que duró hasta el año 2004. El MEF preparó un plan de emergencia para dolarizar al país, pero al final se optó por mantener al sol. Seríamos ahora como Panamá, Ecuador y El Salvador, países que adoptaron al billete verde (y les ha ido bien. Más bien, el apoyo popular a ese esquema impide un retorno a la moneda anterior). A nosotros no nos fue mal después con el sol, pero mucho se lo debemos a la pericia de Julio Velarde, que está ya 16 años en el BCR. No se sí no sería bueno dolarizarnos alguna vez, pero lo que estoy 100% convencido es que los argentinos no se merecen tener una moneda propia y que lo mejor que les pasaría sería dolarizarse, algo que lamentablemente Menem no hizo en su momento cuando era facílisimo.

-Como me hizo notar un lector, el sectarismo de los caviares es impresionante. En ese comunicado donde varias exministras de la Mujer deploran que se quiera cambiar esa denominación a dicha cartera (¡Irrelevante! Es más, lo cuerdo sería fusionar ese ministerio con Inclusión) no aparecen otra exministras que ocuparon ese puesto, como Cuculiza, Schenone, Doris Sánchez, Choquehuanca, Omonte, Nidia Vilchez, Sasieta, Patricia Teullet o Virginia Borra. Solo vemos “chicas progres”, como las comunistas Anahí “mi chamba antes que Verónika” Durand y la inmortal tonadillera Aída “Maseratti” García Naranjo, así como las caviares Carmen Vildoso, Marcela Huaita y Ana Mendieta, la “mil partidos” Anel Townsend (¿Porque ella sí y Susana Villarán no si están metidas en el mismo roche legal?) y la corifea de Vizcarra Gloria “Vizcarra” Montenegro. Solamente las correctas Ana Romero y Ana Jara se escapan del olor a caviar en ese comunicado.

