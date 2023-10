-Siempre pensé que el presidente colombiano Gustavo Petro era un imbécil y un canalla, pero ya ando buscando otros adjetivos más duros después de que este haya comparado a Gaza con Auschwitz. Hasta Evo Morales es un tipo menos anormal que este Petro. Es un pobre consuelo para nosotros que los colombianos sean igual o peores de “electarados” que los peruanos al votar; por lo menos Pedro Castillo no es un tipo malvado como Petro. ¡Ni su compatriota Clara Elvira Ospina es tan malosa! -Cría cuervos y te sacarán los ojos…. Años atrás, Israel ayudó a crecer a los islámicos radicales de Hamás para contrarrestar a los terroristas laicos de la OLP.

Hoy la OLP es una sombra aburguesada y corrupta de la sangrienta organización terrorista que fue, pero tenemos al monstruo de Hamás por delante. Además, la OLP tenía cierta racionalidad (aunque su difunto cabecilla Arafat era un mafioso necio), mientras que estos fanáticos de Hamás están completamente orates. Ojalá Cisjordania (regida por la impopular OLP) continúe tranquila al este de Israel y que Hezbollah no ataque desde su norte por el Líbano. -No me sorprendería que sea cierto ese intenso rumor de que Vladimir Cerrón ya se encuentra refugiado en Bolivia. De allí no le mueve nadie mientras gobierne el MAS (a pesar de que este partido esté ahora dividido entre los partidarios del presidente Arce y de Evo Morales), tal como el emerretista Walter Chávez, que hace mucho tiempo radica allá. Este Cerrón es mucho más listo que PPK, que ni siquiera aprovechó las pocas horas que estuvo libre tras renunciar para irse a EE.UU.

-Tiemblo siempre cuando Rolando Arellano escribe sobre historia del Perú en El Comercio. O repite clichés falsos o no tiene idea del tema. No distingue un virreinato de una colonia. O afirma que Felipe Guamán Poma, un súbdito leal de los Austrias, reclamaba por “la nación peruana”, un concepto que ni existía en el siglo XVII. Si sus conocimientos de marketing son como los de historia, pues está en nada. ¡Qué bárbaro!

