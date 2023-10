-Hizo mal el ministro Contreras en admitir que vivimos una recesión: el ministro de Economía debe ser precisamente quien más entusiasmo transmita a la población y esa palabra que empieza con ‘r’ jamás debe salir de sus labios. Tal vez lo mejor que hizo García en su segundo gobierno fue no rendirse ante la crisis mundial de 2008 y no dejar de insuflar un optimismo hasta exagerado en la población, a pesar de saber del tsunami mundial. El resultado fue que esa megacrisis planetaria apenas tocó al Perú y evitamos decrecer (Silva Ruete era otro artista para ese menester). Contreras no tiene idea de cuánto daño ha hecho con esa ‘r’.

-Murió Bobby Charlton e Inglaterra está de luto. Fue el mejor jugador inglés de la historia (junto al arquerazo Gordon Banks. También Kevin Keegan y Paul Gascoigne me gustaban mucho), además de un impecable caballero británico, a la antigua. No como esos patanes tatuados como primitivos, ignorantes, soeces y con peinados estrafalarios que tenemos ahora, que más parecen delincuentes. Charlton jamás habría hecho teatro y se habría revolcado como Neymar. Charlton jamás se habría puesto la Copa del Mundo en los genitales, como ese malcriado arquero argentino. Y vi a Maradona en Lima. Era superior a Messi y aun así nadie habría puesto su nombre en una camiseta peruana o lo habrían alentado durante unas eliminatorias como ahora esos pobres diablos lo hicieron con Messi.

-¡Qué gusto que en Australia hayan rechazado abrumadoramente en un referéndum esa iniciativa caviar de crear un órgano constitucional especial para los aborígenes! Es muy nocivo y peligroso establecer categorías raciales en una democracia. Acabas así en el tribalismo. Y la derecha en Nueva Zelanda aplastó a la caviarada de la exsuperstar “progre” Jacinda Arden. Ya el “wokismo” comienza a retroceder.

-Catherine Deneuve cumplió 80 años ayer. Su cara fue la más preciosa y distinguida del cine. Por eso representa a Marianne, el símbolo de la república francesa.

