La salida de Alex Contreras del MEF se rumoreó ayer desde muy temprano. Es muy difícil que un titular de esa cartera sobreviva a una recesión, más aún cuando ya a estas alturas es más que evidente que Contreras no da pie con bola y esta contracción ya está muy larga. Contreras ha mantenido una ortodoxia sensata y tampoco pasará a la galería de los peores ministros de Economía, pero ciertamente su actuación es bastante floja, manchada por criolladas como adelantar los ingresos del Banco de la Nación para simular un menor déficit o mover presupuestos para aparentar un mayor porcentaje de gasto público. No parece entender que repartir bonos periódicamente y gastar dinero público como sea para estimular el consumo es insuficiente para enfrentar una recesión que se alimenta básicamente de la falta de inversión privada por la falta de confianza, tanto en la estabilidad del gobierno como en a quién elegirán estos cuando haya elecciones.

Si me preguntan quiénes fueron los peores ministros desde que Economía reemplazara a Hacienda (1969), pues Saberbein y Vásquez Bazán son insuperables. Ambos son incalificables; no existe el insulto suficiente para describirles. A cierta distancia les escoltan los generales “Caballococha” Saénz Barsallo, Vargas Gavilano, Francisco Morales Bermúdez y Marcó del Pont, además de los civiles Alva Castro, Benavides Muñoz, Rivas Dávila, Robles Freyre y Pedro Francke. Lo que une a todo este conjunto es que simplemente no sabían de qué se trataba el tema. Luego tenemos a las muy grandes esperanzas que fracasaron estrepitosamente, como Ulloa y Rodríguez Pastor, o a los sapientes que decepcionaron, como Barúa, Baca, Valdivieso, Thorne y Tuesta. También a los que no fueron taaan malos como se esperaba, como Silva Ruete 1 y Burneo. Mención aparte merecen los muy valientes en aplicar “shocks” necesarios, como Abel Salinas, Guillermo Garrido Lecca y Hurtado Miller. ¿Los mejores? Boloña y Carranza por muy lejos, seguidos por Camet, Ismael Benavides y el fugaz Piazza.

P.D.: Elvia Barrios, ¿y mi sentencia?

